Курортников призывают отказаться от фото с животными в Крыму

Местных жителей и гостей Крыма призывают отказаться от пляжных фотографий с животными.

С таким обращением выступила общественная организация «Центр помощи животным».

Ее активисты говорят: фотографы, вопреки закону Украины о защите животных от жестокого обращения, продолжают мучать обезьян, львов, крокодилов, птиц. «Обезьянам вырывают клыки, совам не дают спать днём, что вызывает их быструю смерть, павлины «работают» почти круглосуточно (днём их жарят на солнце, ночью не дают спать), крокодильчат подолгу держат на суше, заматывают им рот скотчем, бьют по позвоночнику и, также как и львят, тигрят, активно накалывают транквилизаторами для лучшей «готовности» к фотоуслугам», - говорится в открытом письме организации.

Активисты утверждают, что в конце курортного сезона «использованных и почти до смерти замученных детёнышей диких животных выбрасывают или убивают». «Многие взрослые особи птиц сами не выдерживают издевательств и на следующий год продолжают «работу» в виде чучел», - добавили в организации.

«Эффективной преградой беспределу может стать массовый отказ отдыхающих пособничать этому преступному бизнесу. Не фотографируйтесь с животными!», - призывают в организации.

Активисты просят сообщать в милицию («102» - бесплатно с мобильного) о фактах жестокого обращения с животными на пляжах.

В «Центр помощи животным» можно сообщать информацию о том, в какое отделение милиции поступило обращение. Телефоны организации: 80679935571, 80509888409, 80953655450.