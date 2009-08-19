Иностранцы инспектируют украинскую морскую пехоту

Верификационные мероприятия начала сегодня многонациональная инспекционная группа в 1-ом Феодосийском отдельном батальоне морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В составе группы - представители Польши, Люксембурга, Португалии, США и Германии.

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС, во время верификации, которая проводится в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, инспекторы проверят официально предоставленную Украиной информацию относительно количества вооружения и военной техники батальона. Будет представлено то военное имущество, которое подлежит контролю согласно документу. Также верификаторы посетят казармы, столовую батальона и пообщаются с личным составом.

Оценочный визит иностранной инспекционной группы в феодосийский батальон завершится 21 августа.

Договором об обычных вооруженных силах в Европе предусмотрен ежегодный обмен информацией между странами-участницами о численности личного состава, системы вооружения и техники, а также инспекциях территорий стран его подписавших.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже высшими представителями правительств и министрами иностранных дел 22 стран. После распада СССР и Чехословакии количество государств-участниц Договора увеличились до 30.

Договор, подписанный бывшим Советским Союзом, был ратифицирован Верховной Радой Украины 1 июля 1992 года.