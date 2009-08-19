Всеукраинский слет юных инспекторов пройдет в «Артеке»
12:52, 19 августа 2009Крым
0 0
Проводится уже в 33-ий раз
ХХХІІІ Всеукраинский слет юных инспекторов движения запланирован на сентябрь в Международном детском центре "Артек" в Крыму.
"Артек" соберет победителей региональных соревнований из всех областей Украины и их гостей из Беларуси и России, сообщает пресс-служба центра.
После открытия слета, которое пройдет 4 сентября, начнутся соревнования. Участие школьников в конкурсах "Велоэстафета", "Юный регулировщик", "Знание правил дорожного движения", "Агитбригада" даст возможность определить самых сильных юных инспекторов. В состав жюри войдут руководители служб профилактической работы из украинских регионов.
Слет продлится до 12 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter