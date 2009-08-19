Всеукраинский слет юных инспекторов пройдет в «Артеке»

ХХХІІІ Всеукраинский слет юных инспекторов движения запланирован на сентябрь в Международном детском центре "Артек" в Крыму.

"Артек" соберет победителей региональных соревнований из всех областей Украины и их гостей из Беларуси и России, сообщает пресс-служба центра.

После открытия слета, которое пройдет 4 сентября, начнутся соревнования. Участие школьников в конкурсах "Велоэстафета", "Юный регулировщик", "Знание правил дорожного движения", "Агитбригада" даст возможность определить самых сильных юных инспекторов. В состав жюри войдут руководители служб профилактической работы из украинских регионов.

Слет продлится до 12 сентября.