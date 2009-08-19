Самореализацию Украины как страны эксперты оценили на два с плюсом

За 18 лет независимости самореализацию Украины как государства можно оценить на 2 с плюсом, таковы данные экспертного опроса, проведенного в начале августа Институтом Антикризисных Стратегий.

Отвечая на вопрос «Как вы оцениваете состояние государственной самореализации Украины в целом?», эксперты выставили среднюю оценку 2,458 (59 баллов из 24 ответов).

По мнению руководителя Института Антикризисных Стратегий Екатерины Кириченко, такая оценка является приговором современной системе украинской власти. «За 18 лет независимости в Украине не была проведена ни одна системная реформа – ни пенсионная, ни медицинская, ни военная. Броуновское движение перманентной борьбы за власть между разными политически-олигархическими кланами привело Украину к границе катастрофы, когда дальнейшее развитие событий может повлечь или социальные взрывы, или потерю независимости», – сказала она.

Ниже всего эксперты оценили состояние экономической независимости Украины, выставив ей среднюю оценку 2,16 (54 балла из 25 ответов). А также – состояние украинской армии и правоохранительных органов (средняя оценка – 2,24). «Отсутствие действенных инструментов социального принуждения, отсутствие барьеров безопасности для собственной экономики ставят вопросы о существовании такого понятия, как «независимость» в принципе. Но этот вопрос общество должно задавать, в первую очередь, тем, кто последние 5 лет потратил не на реформы, а на разрушение украинской государственности», – подчеркнул соучредитель Института Василий Самохвалов.

Институт опросил 25 экспертов – политологов, политиков, журналистов.