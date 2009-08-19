Розничная торговля этим летом достигнет дна падения – эксперт

Лето 2009 года станет «дном падения» для розничной торговли в Украине, считает экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

«К концу этого года темпы падения должны немного смягчиться, однако потребительский рынок вернется на путь динамичного развития только в конце 2010 года», – сказал эксперт.

Как отметил экономист, в июле были зафиксированы довольно высокие темпы роста – на 7,8%. Однако он не считает, что такие темпы роста в месячном выражении являются устойчивыми, поскольку в июле традиционно наблюдается сезонный всплеск розничных продаж. Но все же эта цифра – первый признак улучшения ситуации в данной отрасли, считает БЛИНОВ.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-июле 2009 года уменьшился на 20,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 123 млрд. 815,3 млн. грн.

Падение объемов розничного товарооборота зафиксировано во всех областях страны.