Подпольное производство бензина организовал в Крыму донетчанин

Незаконное массовое производство бензина в городе Белогорск в Крыму выявили сотрудники налоговой милиции.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму, нелегальное производство нефтепродуктов, которые являются подакцизной группой товаров, организовал на арендованной территории нефтебазы житель города Горловка Донецкой области. «По его указанию, при помощи так называемых присадок повышалось октановое число бензина, который в дальнейшем реализовывался на АЗС Крыма и Донецкой области», - отметили налоговики.

Суточное производство самодельного бензина могло составлять до 100 тонн.

«Согласно заключению экспертизы, предоставленные на исследования образцы бензина А-92, не отвечают требованиям ГОСТа по октановому числу», - заявили в пресс-службе крымской налоговой.

Сотрудники ведомства описали цистерны, насосы, присадки и другие товарно-материальные ценности на общую сумму более 1,1 млн. грн.

Возбуждены дела по статьям 204 и 364 Уголовного кодекса Украины («незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» и «злоупотребление властью или служебным положением»).