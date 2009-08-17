Из ялтинского зоопарка сбежали две марабу (фото)

13:01, 17 августа 2009
Крым
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В зверинце надеются на похолодание

Из ялтинского зоопарка «Сказка» сбежали две экзотические птицы – марабу, одна из них была замечена в Севастополе, сообщает газета БЛИК

Марабу недавно привезли из Африки.

«Мы не накрыли вольер сеткой, не подрезали им крылья, и это стало нашей ошибкой, –  сокрушается директор «Сказки» Олег Зубков. – Мы были уверены, что для такого большого крыла нужен разбег. Но оказалось, что марабу способны взлетать с места!».

«Мы очень надеемся, что с похолоданием птицы вернутся домой», – рассчитывает Зубков.

Марабу принадлежит к семейству аистовых. Высота взрослой птицы 1,50 м. Размах крыльев от 2 до 2,50 м. Верхняя часть тела и крылья – черные, нижняя – белая. Голова лысая, с крупным и толстым клювом.

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