Из ялтинского зоопарка сбежали две марабу (фото)

Из ялтинского зоопарка «Сказка» сбежали две экзотические птицы – марабу, одна из них была замечена в Севастополе, сообщает газета БЛИК

Марабу недавно привезли из Африки.

«Мы не накрыли вольер сеткой, не подрезали им крылья, и это стало нашей ошибкой, – сокрушается директор «Сказки» Олег Зубков. – Мы были уверены, что для такого большого крыла нужен разбег. Но оказалось, что марабу способны взлетать с места!».

«Мы очень надеемся, что с похолоданием птицы вернутся домой», – рассчитывает Зубков.

Марабу принадлежит к семейству аистовых. Высота взрослой птицы 1,50 м. Размах крыльев от 2 до 2,50 м. Верхняя часть тела и крылья – черные, нижняя – белая. Голова лысая, с крупным и толстым клювом.