«Гражданскую позицию» Крыма возглавил журналист Низовой

Заслуженный журналист Украины Валерий НИЗОВОЙ возглавил Крымскую региональную организацию Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция».

Такое решение приняли сегодня участники учредительной конференции крымской «Гражданской позиции».

НИЗОВОЙ с 1998 года по 2003-ий возглавлял Гостелерадиокомпанию «Крым», с 2003-го по 2007-й работал представителем Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщила пресс-служба крымской «Гражданской позиции».

Кроме того, форум утвердил состав совета и контрольно-ревизионной комиссии региональной организации. В совет вошли 9 активистов.

В ближайшее время завершится создание ячеек в городах и районах Крыма, и региональная организация подаст документы на регистрацию в органах юстиции.

***Всеукраинскую общественную организацию «Гражданская позиция» возглавляет народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО.