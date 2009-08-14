Семьям пострадавших саперов Севастополь выдаст по 2,5 тыс. грн.

Семье погибшего сапера и трем раненым пиротехникам, помимо средств по линии МЧС, из городского бюджета Севастополя будет выделена максимальная материальная помощь по программе «Содействие» - по 2500 гривен.

«Конечно, это не очень большие деньги, но сейчас любая поддержка для пострадавших и членов их семей будет своевременной», - сказал первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Владимир КАЗАРИН, посетивший находящихся на лечении в 1-й городской больнице раненых саперов.

12 августа во время разгрузки артиллерийского снаряда калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны произошел его взрыв. Погиб старший сержант службы гражданской защиты Виталий Седин. Его коллега - майор службы гражданской защиты Андрей ГАВАЗА тяжело ранен, саперы Александр ФИЛИМОНОВ и Арсен СМАИЛОВ получили легкие ранения. Проводится служебное расследование.

Кроме страховых выплат, для семьи погибшего и пострадавших саперов открыты специальные счета, сообщили в управлении МЧС в Севастополе.

От главка МЧС на эти счета перечислены 5 тыс. грн., еще 42 тыс. грн. (по состоянию на 13 августа) поступило из разных областей Украины.

Вопрос о предоставлении других возможных льгот и компенсаций находится в стадии решения.

После выписки из больницы пострадавших направят в санатории на реабилитационное лечение, сообщила пресс-служба горгосадминистрации Севастополя.