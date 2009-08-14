На фотографа, который мучил львенка, завели уголовное дело

В отношении фотографа, который предлагал всем желающим за определенную плату сфотографироваться со львёнком на фоне водопада Джур-Джур в Крыму, завели уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными".

"Львенка содержали в неволе в ужасных условиях, из-за этого животное находилось в очень болезненном состоянии", - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Кроме того, у водопада обнаружили ястреба со связанными лапами. "Птица находилась в крайне запущенном состоянии", - отметили в прокуратуре. Его хозяина ищут сотрудники милиции.

Львенка и ястреба отправили в ялтинский зоопарк "Сказка".

Дело возбуждено по статье 299 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста сроком до шести месяцев.