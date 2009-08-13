В Севастополе с начала года трудоустроили почти 2 тыс. человек

В Севастополе с начала года при содействии городской службы занятости нашли работу 1952 человека, что составляет 30,8% от общего числа зарегистрированных в центре занятости граждан.

В частности, в июле трудоустроен 301 безработный, сообщил УНИАН начальник отдела организационной работы, взаимодействия с социальными партнерами и общественностью Севастопольского городского центра занятости Валерий ЧАБАН.

По его информации, исходя из потребностей регионального рынка труда, в соответствии с заявками работодателей 338 безработных проходили обучение, переобучение и повышение квалификации.

Почти 80 безработных "были охвачены" оплачиваемыми общественными работами на предприятиях, в учреждениях и организациях города.

В целом к активным формам содействия занятости с начала 2009 года было привлечены 2,4 тыс. граждан, зарегистрированных в центре занятости (37,3% от общего количества).

Получали пособие по безработице 1825 человек, это в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году.

Среднемесячный размер пособия по безработице за семь месяцев 2009 года составил 774 грн. (в аналогичном периоде 2008 года - 637 грн.).

Как добавил ЧАБАН, всего с начала 2009 года социальные услуги и материальное обеспечение в центре занятости получали 6,3 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, что на 2,1 тыс. человек (на 52,5%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.