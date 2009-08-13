Фестиваль современного искусства пройдет в Татарской бухте в Крыму

Международный фестиваль современного искусства «Соседний мир – 2009» пройдет с 14 по 16 августа в Татарской бухте в Крыму.

Как сообщил представитель оргкомитета, на фестивале можно будет услышать более 20 музыкальных коллективов, электронных проектов и ди-джеев, увидеть более 50 единиц авторских фильмов, мультфильмов, работ клипарта, около 100 работ художников и фотографов.

На фестивале, в частности, выступят Илья ЧЁРТ с акустической программой, Noize MC, Александр ЛАЭРТСКИЙ, «Элизиум», «…И друг мой грузовик», «Торба на круче», «Удаленные файлы», Miami Scissors, Singleton, «Сахара Сахара», «Четвертая Частота», Mamanet, A La Ru, «Тайна третьей планеты». После главной музыкальной программы на основной сцене планируется старт ди-джей-сетов до самого рассвета.

На территории фестиваля, как и в прошлом году, будет работать кинотеатр под открытым небом. Днем гости «Соседнего мира» смогут увидеть экспозицию работ современных молодых художников и фотографов, а ночью в театре будет организована ланж-зона. «Пройдет показ видеоинсталяций, мультфильмов и видеоработ: от клипарта до полнометражных авторских фильмов. Театр будет работать до рассвета», - отметили в оргкомитете.

В ходе фестиваля проведут мастер-классы (стрит-арт, граффити, современное и актуальное искусство) «непосредственно на стенах театра», а 15-16 августа коллектив «Скраг Айседори» устроит театральный перфоманс.