Россия не собирается переводить флот из Севастополя в Абхазию

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что российский Черноморский флот останется в Севастополе.

Об этом он сказал сегодня, находясь вместе с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в Абхазии.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минобороны России заявил, что РФ не намерена переводить флот из Севастополя в Абхазию. "Мы остаемся в Севастополе", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что Россия не собирается увеличивать число военнослужащих ни в Абхазии, ни в Южной Осетии.

Сердюков отметил, что в Абхазии размещается российская седьмая военная база численностью личного состава в 3636 человек.

В Южной Осетии, по его словам, в количественном отношении располагается чуть меньшее число военнослужащих.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли увеличивать контингент российского военного присутствия в этих двух республиках, Сердюков заявил: "Нет. Зачем? Этого достаточно".

Корреспондент