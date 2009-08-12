Представитель Ющенко в Крыму требует бесплатный вход на пляжи

Пляжи Крыма должны быть доступными и бесплатными, особенно для местных жителей, считает постоянный представитель Президента Украины в автономии Леонид ЖУНЬКО.

Как сообщили в пресс-службе представительства, ЖУНЬКО возмущен «безответственностью местных органов власти», которые не обращают внимания на деятельность предпринимателей, игнорирующих постановление Совета министров Крыма. Оно обязывает отменить приказы и другие регламентные акты, которые ограничивают свободный доступ к местам массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда автономии.

«К сожалению, в разных регионах Крыма, несмотря на принятое постановление правительства автономии и решение о создании рабочей группы, которая начала рейды по пляжам и сносу оград, предприниматели снова устанавливают их и продолжают свое дело», - заявляет ЖУНЬКО.

По его убеждению, пляжи должны быть доступными, а стоимость услуг - обоснованной, потому что в противном случае «посетители больше не приедут» в Крым.

Представитель главы государства требует от правоохранительных и контролирующих органов, Министерства курортов и туризма автономии, Республиканского комитета по земельным ресурсам провести проверки и найти тех, кто пренебрегает законами Украины, нормативно-правовыми актами крымского парламента и постановлением Совмина.

Кроме того, ЖУНЬКО призывает мэров и председателей райгосадминистраций «срочно принять меры по свободному доступу местного населения, отдыхающих и гостей полуострова к пляжам».

10 июля крымское правительство обязало органы местного самоуправления отменить приказы и другие акты, которые ограничивают свободный доступ отдыхающих к местам массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда автономии.

В Крыму всего 37 из 443 пляжей являются коммунальными.