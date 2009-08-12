У Ющенко ответили Медведеву: агрессия касается Украины

Публичное обращение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА к главе украинского государства Виктору ЮЩЕНКО должно напомнить политсилам и общественным организациям страны о необходимости внутренней консолидации, говорится в заявлении председателя политсовета "Нашей Украины", глава Секретариата Президента Украины Веры УЛЬЯНЧЕНКО.

В документе, размещенном на информационном сервере партии, отмечается, что обращение МЕДВЕДЕВА дает основания для членов "Нашей Украины", ее сторонников и общественности сделать главный вывод: "к сожалению, молодое руководство России превращается в заложника старых имперских комплексов, которые вынуждают постоянно взращивать образ внешнего врага и подменять равноправный диалог со всеми соседними государствами языком обид и угроз".

Прежде всего, заявляет УЛЬЯНЧЕНКО, вызывает удивление заявление о желании вести с Украиной партнерский экономический диалог: "В экономической плоскости мы неоднократно видели невыполнение договоренностей о функционировании зоны свободной торговли между Украиной и Россией, которая выгодна обоим народам. Составляющей порочной политики является инспирированный российской стороной газовый конфликт, который получил негативную оценку как в Украине, так и в Европейском содружестве. Партия "Наша Украина" также неоднократно подчеркивала экономически необоснованные и политически заангажированные условия соглашений относительно поставок природного газа в Украину".

"Не может не вызывать удивления тезис, изложенный в обращении Президента России, о единой для наших стран газотранспортной системе. По такой логике мы должны были бы говорить и о единстве газовых и нефтяных ресурсов, которые находятся на территории Российской Федерации, поскольку так было в "добрые старые времена Советского Союза", - отмечает глава Секретариата Президента Украины.

По ее убеждению, "недальновидная политика давления и обмана не соответствует настоящим экономическим интересам России. Как пример взаимовыгодного сотрудничества - активный диалог между деловыми кругами наших государств. Мы видим мудрость в действиях российских инвесторов, которые не только создают новые рабочие места в Украине, платят налоги в украинский бюджет, но и по-братски помогают нам в восстановлении национальных святынь и исторических памятников украинской государственности".

"Не выдерживают никакой критики слова о притеснениях русскоязычного населения в Украине. О беспочвенности таких обвинений свидетельствуют заключения многих авторитетных международных организаций. Красноречивый факт: в России, где проживают миллионы украинцев, нет ни одной украинской школы. Тогда как в Украине свыше 1400 школ с русским языком преподавания, в каждой общеобразовательной украинской школе изучается русский язык и литература. За счет украинского государственного бюджета полноценно функционируют русские театры, музеи и культурные центры.

Очевидно, отдельным российским политикам действительно непросто осознавать, что государственным языком в Украине является украинский, в Польше – польский, в Чехии – чешский, в Болгарии – болгарский. В то же время у них не возникает вопросов, почему в многонациональной Российской Федерации, где проживают десятки больших народов, государственным языком является только русский. К щепетильным вопросам гуманитарной сферы руководство России относится с офицерской прямотой, путаясь в фактах, договариваясь до того, будто все русскоязычные украинцы являются этническими россиянами.

Такие оценки вызывают не только сожаление, но уже и возмущение и обеспокоенность по поводу нынешней политической тактики и стратегии руководства Российской Федерации. Сегодня эту обеспокоенность официально или неформально разделяют десятки государств мира", - заявляет УЛЬЯНЧЕНКО.

Она напоминает, что свою позицию о российско-грузинском конфликте партия "Наша Украина" неоднократно высказывала и она является неизменной: "Ровно год тому назад во время событий на Южном Кавказе политика провокаций и давления привела к гибели многих невинных людей – грузин, осетин, россиян. Закономерным является вопрос, не пришло ли время осознать, что нарушение базовых принципов международного права о неприкосновенности государственных границ может иметь трагические последствия. Необходимость такого осознания подтверждает тот факт, что независимость самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия цивилизованный мир не признал. Несомненно, политика провокаций не отвечает жизненным интересам российского народа, чья многострадальная история должна была бы научить новых и молодых руководителей России делать правильные выводы – не имперские, а партнерские".

Как заверила глава Секретариата Президента, Украина делает все, чтобы такая "недальновидная политика не повлияла на дружеское отношение украинцев к российскому народу. Об этом убедительно свидетельствуют социологические опросы, проведенные совместно с компанией “Киевский международный институт социологии” в Украине и “Левада-Центр” в России. Количество украинцев, которые считают россиян своими друзьями и хорошими соседями, за период март-2008 – март-2009 выросла с 88% до 93%. В то же время нас не может не тревожить происходящее в России постоянное антиукраинское зомбирование. За период правления нынешнего Президента России количество россиян, которые считают Украину недружелюбным государством, возросло с 30% до 56%, то есть почти вдвое".

По ее убеждению, граждане обоих государств должны отмежеваться от "агрессивной риторики, к анналам которой, к сожалению, относится последнее обращение Президента России. Мы рассчитываем, что мудрость наших народов поставит на место тех, кто забывает не только цивилизованные правила поведения, но и уроки истории".

Как заявила УЛЬЯНЧЕНКО, обращение МЕДВЕДЕВА в то же время играет и другую роль, "вероятно, неожиданную для его авторов, – в очередной раз напоминает Украине о необходимости внутренней консолидации, несмотря на любую политическую или партийную принадлежность. Агрессивная тональность обращения российского лидера по сути касается не В.ЮЩЕНКО и его политики, а всего нашего государства и всего украинского народа".

УЛЬЯНЧЕНКО призвала проявить солидарность в отстаивании национальных интересов и недопущении ведения с Украиной диалога в "неоимперской тональности".