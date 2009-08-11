Кабмин составил 19 актов на участки площадью 1035 га для татар
Данные пикетчиков
Рабочая группа Кабинета министров по урегулированию земельного вопроса крымских татар составила 19 актов на земельные участки на общую площадь 1035,65 га, утверждают в общественной организации «Авдет».
В организации отметили, что 15 актов уже согласованы с землепользователями.
«Зато в Крыму вопрос наделения земли под индивидуальное строительство застопорился. Из-за саботажа чиновников и представителей местной власти, работа комиссии, созданной при Совете министров Крыма для разрешения земельной проблемы, сведена к нулю», - сказал представитель «Авдета».
Активист убежден, что крымские чиновники «искусственно поддерживают социальное напряжение в обществе».
Общественное объединение «Авдет» требует передать крымским татарам 845 га, которые в настоящее время находятся в сфере управления центральных, а не местных органов власти.
Акция татар под зданием Кабинета министров продолжается уже 91-й день.