Работники банков в Крыму воруют деньги клиентов и дурят государство

43 уголовных дела в сфере банковской деятельности возбудили органы прокуратуры Крыма за семь месяцев этого года.

Как сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства, так, в Симферополе направлены в суд уголовные дела в отношении банковских кассиров: одна из них присвоила 200 тыс. грн. из принадлежащих клиентам денег, другая - 170 тыс. грн.

Прокуратура Бахчисарайского района расследует уголовное дело в отношении работников банка, которые обманным путем оформляли кредитные договоры на подставных лиц и причинили государству более 215 тыс. грн. убытка.

Керченская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «злоупотребление властью или должностным положением» по факту выдачи по поддельным документам директором одного из керченских банков кредитов членам его семьи на сумму 105 тыс. грн.

Красноперекопский межрайонный прокурор направил в суд дело по признакам статьи «легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем» - должностные лица банка оформляли кредиты на подставных лиц и занимались махинациями с валютой. Всего махинаторам удалось получить более 1,7 млн. грн.