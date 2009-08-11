Россия в отношениях с Украиной переходит от романтики к прагматике, таким образом председатель Русской общины Крыма, первый вице-спикер крымского парламента Сергей ЦЕКОВ прокомментировал заявление президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с критикой курса главы украинского государства Виктора ЮЩЕНКО.

«Россия от романтических отношений с Украиной переходит к более жесткой, более прагматичной политике», - цитирует слова ЦЕКОВА пресс-служба Русской общины Крыма.

В организации называют обращение МЕДВЕДЕВА обоснованным ответом «на антироссийскую, русофобскую политику президента ЮЩЕНКО». «Русская община Крыма приветствует письмо Дмитрия МЕДВЕДЕВА, - сказал ЦЕКОВ. - Дмитрий Анатольевич назвал вещи своими именами: основной виновник резкого ухудшения отношений Украины с Россией - это президент ЮЩЕНКО».

Лидер Русской общины полагает, что руководство России «больше не намерено спокойно смотреть» на то, как ЮЩЕНКО «сознательно ухудшает украино-российские отношения, втягивает Украину в НАТО, устраивает провокации против российского Черноморского флота, <...> пытается запретить нашим детям учиться на русском языке в школах и вузах».