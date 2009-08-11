В Крыму открывается детский фестиваль «Наша земля – Украина»

XI Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Наша земля – Украина» стартует 12 августа в детском центре «Артек» (Большая Ялта, Крым).

«Ежегодно фестиваль собирает детские творческие коллективы из всех регионов Украины, представляющие самобытную украинскую культуру», – сообщили в пресс-службе «Артека».

Фестиваль откроет праздничный концерт «Украинские узоры», где будут представлены музыкальные и хореографические культурные традиции Прикарпатья, Полесья, Волыни, Слобожанщины и центральных регионов Украины.

13 августа работы юных мастеров Прикарпатья, Сумской области и Слобожанщины покажут на выставке декоративно-прикладного искусства. Среди ее экспонатов – изделия из дерева, керамики, ткани.

17 августа откроется праздник мастеров «Толока». В течение нескольких дней будет работать этнографическая площадка «Традиции и ремесла Украины» («Гончарное искусство», «Ткацтво», «Лепка», «Батик»). С концертной программой выступят фольклорные детские коллективы.

День независимости Украины начнется для участников фестиваля с торжественной церемонии поднятия государственного флага страны. 24 августа состоятся праздник украинской национальной кухни и развлекательная программа «Украина, вперед!».

Кроме того, в программе фестиваля – тематические встречи «Неизвестная Украина. Очерки нашей истории…», «Фольклорная культура украинцев», спортивно-развлекательная программа «Казацкие забавы», клуб исторического кино, интеллектуальная игра «Загадочная Украина», фолк-турнир «Этно-мозайка».

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Наша земля – Украина» пройдет 27 августа.