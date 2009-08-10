Игровой зал в центре Симферополя конспирировался под салон красоты
17:45, 10 августа 2009Крым
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Изъяты два десятка одноруких бандитов
Сотрудники налоговой милиции выявили в центре Симферополя подпольный зал игровых автоматов, который скрывался за вывеской салона красоты.
«В зале «одноруких бандитов» соблюдались меры конспирации: попасть туда по одному могли только постоянные клиенты и по предварительной договоренности», - сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
Несмотря на ухищрения «подпольщиков», налоговые милиционеры «вошли в зал и зафиксировали факт игры».
Согласно протоколу, налоговики изъяли 22 автомата на сумму предварительной оценки 550 тысяч гривен и более 11 тысяч наличных средств.
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