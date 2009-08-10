Фронт перемен Яценюка заявляет об избиении агитатора в Керчи

Общественная инициатива Арсения ЯЦЕНЮКА "Фронт перемен" заявляет об избиении своих агитаторов в Керчи и Киеве.

Как сообщает сегодня пресс-служба, в Керчи в воскресенье около 12.30 неизвестный напал на волонтерку "фронта" и нанес ей телесные повреждения.

В сообщении говорится, что сначала мужчина "грубо выругался" в адрес Наталии КРАВЦОВОЙ, которая раздавала листовки, "потом плюнул ей в лицо", "в это время к палатке подошла волонтерка Наталия ЗАЙЦЕВА, которую он тоже нецензурно обругал и ударил кулаком в плечо, в результате чего она упала и сломала руку".

"Фронт перемен" взял на себя расходы по предоставлению правовой и медицинской помощи, а также реабилитации потерпевшей волонтерки, отметила пресс-служба. По информации местной организации "фронта", милиции и мэру Керчи уже сообщили об инциденте.

В сообщении также говорится о том, что с 7 по 9 августа произошли "шесть провокаций против волонтеров "Фронта перемен" в Киеве".