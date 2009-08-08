Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП в Крыму

Один человек погиб и четыре пострадали в результате столкновения двух автомобилей на западе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация об аварии поступила к спасателям сегодня в 02.18.

Автомобили ВАЗ-21010 и ВАЗ-2107 столкнулись при въезде в село Уютное.

Погиб водитель «семерки», 1977 года рождения. Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали его тело из автомобиля.

Четыре человека доставлены в больницу.