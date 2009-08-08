Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП в Крыму
11:09, 08 августа 2009Крым
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Столкнулись два ВАЗа
Один человек погиб и четыре пострадали в результате столкновения двух автомобилей на западе Крыма.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация об аварии поступила к спасателям сегодня в 02.18.
Автомобили ВАЗ-21010 и ВАЗ-2107 столкнулись при въезде в село Уютное.
Погиб водитель «семерки», 1977 года рождения. Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали его тело из автомобиля.
Четыре человека доставлены в больницу.
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