В Крыму поезд сбил мужчину

В Крыму найдено тело неизвестного мужчины, сбитого поездом «Симферополь – Мурманск».

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае на железнодорожного пути поступила к спасателям в пятницу вечером от дежурного врача «скорой помощи».

Тело нашли на станции «Урожайная».

«Причины гибели мужчины устанавливаются», – отметили спасатели.

Происшествием занимается линейный отдел милиции Джанкоя.