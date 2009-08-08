В Крыму поезд сбил мужчину
11:01, 08 августа 2009Крым
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Причины гибели устанавливаются
В Крыму найдено тело неизвестного мужчины, сбитого поездом «Симферополь – Мурманск».
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае на железнодорожного пути поступила к спасателям в пятницу вечером от дежурного врача «скорой помощи».
Тело нашли на станции «Урожайная».
«Причины гибели мужчины устанавливаются», – отметили спасатели.
Происшествием занимается линейный отдел милиции Джанкоя.
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