В Крыму открылся рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем»

9-ый Международный фестиваль «Генуэзский шлем» стартовал сегодня на территории Генуэзский крепости в городе Судак в Крыму.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН член организационного комитета Владимир БОЛТУНОВ, фестиваль проходит с 7 по 9 августа и с 14 по 16 августа.

В его рамках состоятся торжественный парад, бугурт – постановочное сражение, рыцарские турниры, показательные стрельбы, конкурс костюмов, средневековые развлечения. Кроме того, работает город мастеров.

В фестивале участвуют представители Украины, России, Белоруссии, Румынии и Словакии.

«На сегодняшний день зарегистрировано около 480-ти участников. В субботу ожидаем 600», – сказал В.БОЛТУНОВ.

Цена билета для взрослых составляет 50 гривен, для детей – 30 гривен.