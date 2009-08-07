Отношения Украины и РФ пребывают в глубоком тупике - Литвин

Украине и России нужно определить поэтапные шаги для улучшения отношений между странами, считает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«Сегодня украино-российские отношения пребывают в глубоком тупике», – сказал спикер сегодня в Саках в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

Он отметил, что назначение нового посла России в Украине Михаила ЗУРАБОВА, возможно, внесет конструктив в отношения между двумя странами, при этом многое будет зависеть от украинских политиков.

«Серьезный разговор будет затруднен, потому что часть кандидатов (в президенты Украины) и политиков будет исключительно говорить о братских взаимоотношениях, а другая (часть) будет выстраивать линию конфронтации с Россией. Не будет главного серьезного, продуктивного разговора, определения этапных шагов наших взаимоотношений», – сказал председатель Верховной Рады.

Он выразил убеждение, что как Россия нуждается в сильной Украине, так и Украина нуждается в сильной РФ. «Достойная Россия – это плюс Украине, достойная Украина – это будет большой плюс для спокойствия и динамичного развития России», – подчеркнул ЛИТВИН.

«Я убежден: другого пути просто нет. Если у украинских политиков будет присутствовать чувство реализма», – отметил он.