Русская община надеется увидеть в рескомнаце не крымских татар

Русская община Крыма выступает против назначения представителя крымских татар главой Республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.

Как говорится в заявлении пресс-службы общины, в последнее время «различными общественными организациями крымских татар в средствах массовой информации развязана дискуссия по поводу предстоящих кадровых изменений» в Рескомнаце.

Русская община заявила, что если комитет снова возглавит крымский татарин, то в таком случае Рескомнац будет «неизбежно находиться под контролем» меджлиса.

Русская община настаивает на том, чтобы рескомитет «возглавил один из представителей официально легализованных объединений ранее насильственно переселенных граждан: армян (ГАБРИЕЛЯН), болгар (АБАЖЕР) или немцев (ГЕМПЕЛЬ)».

Кроме того, считает Русская община Крыма, «обе вакансии заместителей председателя Республиканского комитета должны быть заняты представителями славянских этносов».

«Эти меры необходимы для исправления той порочной практики, которая сложилась в области реализации государственной этнополитики на территории Автономной Республики Крым», подчеркивается в заявлении организации.

Сейчас комитет возглавляет депутат крымского парламента Сервер САЛИЕВ. В августе ему исполнится 62 года.

Для мужчин предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 60 лет.