Дело о «покушении» на главу совета Севастополя возбуждать не будут

Севастопольская милиция после проведенной проверки не нашла подтверждения изложенным в заявлении председателя горсовета Валерия САРАТОВА фактам о заказе на его убийство со стороны высокопоставленных чиновников горгосадминистрации и отказала в возбуждении уголовного дела, утверждает председатель Севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН

«Милиция отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», - cказал он, передает портал «Партинформ».

КУНИЦЫН намерен подать иск в суд на САРАТОВА о защите чести и достоинства. «Вся сумма иска, а она будет существенной, будет перечислена на строительство в Севастополе духовно-просветительского центра», - сказал председатель горгосадминистрации.

В отделе общественных связей УМВД Украины в городе Севастополе УНИАН сообщили, что до истечения 10 дней после подачи САРАТОВЫМ заявления в милицию не комментируют этот вопрос. Возможно, официальная информация по этому поводу появится сегодня во второй половине дня.

САРАТОВ обратился с заявлением в милицию 27 июля.