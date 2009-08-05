В Крыму недовольны кадровой политикой Минтранса Украины
19:01, 05 августа 2009Крым
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Крымская власть недовольна тем, что Министерство транспорта и связи Украины без ее согласования назначает начальников портов автономии.
Об этом первый заместитель министра промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ сказал сегодня в Симферополе.
«Мы – я имею в виду руководство Совета министров и Верховного Совета – недовольны тем, как Министерство транспорта Украины назначает начальников портов. Практически не согласовывая с нами», – сказал чиновник.
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