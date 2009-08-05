Лишь 37 из 443 пляжей Крыма являются коммунальными

Лишь 37 из 443-х пляжей Крыма являются коммунальными.

«На сегодняшний день у нас 37 коммунальых пляжей, куда люди могут попасть бесплатно», - сказала первый заместитель министра курортов Крыма Марина СЛЕСАРЕВА сегодня в Симферополе.

Чиновник отметила: хотелось, чтобы все те пляжи, которые когда-то были в коммунальной собственности, а сегодня находятся в аренде, были бы «открыты для посещений».

«Мы прекрасно понимаем, что государство сейчас не в состоянии содержать пляжные территории, как это было в советское время. Вакуум не может быть, обязательно должны быть структуры, которые будут убирать пляжи, но для этого, понятно, нужно им платить, - сказала СЛЕСАРЕВА. - В следующем году при заключении договоров хотелось бы, чтобы внимательно подошли к этим вопросам, а не как сейчас. Ты на пляж не можешь попасть бесплатно, но тебе говорят: нет-нет, это не за вход, а за обслуживание на пляже. А, может, я не хочу никакого вашего обслуживания, зайду на пять минут, выкупаюсь и уйду, но меня же не пускают».

Заместитель министра курортов добавила, чтобы решить проблему доступности пляжей, нужна не только грамотная договорная кампания, но и более серьезные шаги - внесение поправок в существующие законы. «Вот когда пляжная полоса будет, как во многих странах, принадлежать государству, то бишь Совету министров, а не местным громадам, тогда можно будет говорить о чем-то и требовать», - сказала СЛЕСАРЕВА.

По закону плату на пляжах можно брать только за дополнительные удобства: прокат топчана, зонтика и т.д. Зная об этом, предприниматели-арендаторы пишут на чеках «услуги пляжа», хотя фактически деньги взимаются за те удобства, которые в любом случае должны быть: ногомойка, туалет, медпункт и т.п.

10 июля крымское правительство обязало органы местного самоуправления отменить приказы и другие акты, которые ограничивают свободный доступ отдыхающих в места массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда автономии.