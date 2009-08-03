Ребенок травмирован в результате падения со второго этажа в Крыму

10:15, 03 августа 2009
Крым
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Пострадавший доставлен в больницу

Ребенок возрастом 1 год 9 месяцев пострадал в результате падения из окна квартиры на втором этаже дома в городе Саки в Крыму.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.

«Ребенок выпал из окна квартиры», – отметили в МЧС.

Пострадавший доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

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