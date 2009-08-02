Глава РПЦ благословил создание в Севастополе фонда Петра Кошки

Патриарх КИРИЛЛ благословил создание в Севастополе фонда Петра Кошки, об этом сообщил независимой онлайн-газете «Новый Севастополь» первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Владимир КАЗАРИН.

«Во время встречи в Севастопольской городской госадминистрации Патриарха КИРИЛЛА с председателем городской администрации Сергеем КУНИЦЫНЫМ Патриарх благословил создание в Севастополе фонда Петра Кошки, который будет аккумулировать средства для создания православного центра на улице Шостака», — отметил КАЗАРИН.

Он добавил, что «матрос Петр Кошка объединяет два народа: этнический украинец стал героем Российской империи во время Крымской войны. Этот человек знаменует неразрывную связь двух великих народов Украины и России».

КАЗАРИН подчеркнул, что «участие в помощи фонду Петра Кошки будут осуществлять и российские и украинские православные центры, фонды и светские организации. Севастополь, поблагодарив Патриарха, приступает к реализации этого проекта».

Петр Кошка — матрос Черноморского флота, герой Севастопольской обороны 1854—1855, участник Синопского сражения.