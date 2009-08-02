Марафонец совершил заплыв на 60 км в честь приезда патриарха всея Руси

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершил 60-километровый заплыв в честь приезда в Севастополь Патриарха Московский и всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общественной организации «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе» Александр СИНЯВСКИЙ, спортсмен стартовал 31 августа в 21.00 от поселка Фрунзе Сакского района и 1 августа в 15.00 финишировал в Карантинной бухте Севастополя у древнего Херсонеса.

«Первоначальные планы проплыть 90 километров из Евпатории в Севастополь пришлось изменить, так как у берегов Евпатории вода была 17 градусов», - сообщил СОФЯНИК после окончания заплыва.

По словам марафонца, он плавает «и зимой, но, учитывая продолжительность заплыва, решили не рисковать. И как оказалось, не зря». «Сначала мешал ветер, который прижимал к берегу, дважды попадали в дождь. А на заключительном участке ветер резко изменился, и мы не смогли причалить у Херсонеского колокола, пришлось заходить в Карантинную бухту», - сказал он.

Всю дистанцию рядом с пловцом на надувной лодке прошёл его друг, инструктор штурмового боя Владимир АНДРУСЕНКО, который сообщил журналистам, что «первую половину пути волнение на море было около двух баллов. Волны несли нас на берег, поэтому пришлось уходить дальше в море».

В ближайших планах О.СОФЯНИКА совершить заплыв по Днепру.