В Крыму от электроснабжения отключены 6 воинских частей ВМС

На сегодня от электроснабжения отключены 6 воинских частей Военно-Морских Сил Украины, дислоцирующихся на территории Крымской автономии и в Севастополе.

Как сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС, без электричества, в частности, остались Севастопольский военно-морской институт им. П.С.Нахимова, отдельная бригадная артиллерийская группа в Симферополе, отдельный механизированный батальон в Феодосии. Кроме того, в Севастополе отключен от водоснабжения отдельный полк связи.

По информации пресс-центра, командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ приказал принять все меры, чтобы не допустить снижения уровня боеготовности и нанесения ущерба здоровью военнослужащих, и во всех воинских частях и учебных заведениях флота уже проверена готовность к использованию резервных средств электропитания и приготовления пищи.

Кроме того, в ВМС приняты меры по экономии воды и электричества.

«Мы не должны допустить повторения прошлогоднего чрезвычайного происшествия, когда в Харьковском университете Воздушных Сил в результате отключения электроснабжения испортились продукты питания и отравились курсанты», – отметил И.ТЕНЮХ.

По информации начальника Крымского территориального квартирно-эксплуатационного управления полковник Петра САКОВА, общая задолженность флота за коммунальные услуги составляет 5 млн. 855 тыс. грн., из них за электроснабжение - 4,5 млн. грн. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что Военно-Морские Силы в последнее время не получают средства для уплаты задолженности за коммунальные услуги, сообщили в пресс-центре.