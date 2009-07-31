Патриарх Кирилл хочет видеть Крым не только местом отдыха

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ выражает надежду, что Крым станет местом массового паломничества.

«Первые шаги православной веры по нашей земле начались здесь, в Крыму. Я думаю, что одно только это превращает Крым в духовный центр для всего нашего народа», - сказал предстоятель Русской Православной Церкви сегодня в интервью журналистам в Симферополе после освящения крестов для куполов восстанавливаемого кафедрального Александро-Невского собора.

По мнению Патриарха КИРИЛЛА, Крым должен быть не только местом «пляжного отдыха и приятного времяпрепровождения»

Глава РПЦ выразил надежду, что после возрождения веры у народа число паломников в Крым, «к истокам нашего православия», возрастет.