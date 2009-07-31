МЧС беспокоит безопасность людей, живущих возле крымского канала

Спасатели обеспокоены обеспечением безопасности граждан, живущих в примыкающих к Северо-Крымскому каналу районах.

За последние 4 года канал забрал более 80 человеческих жизней, среди погибших много детей. За 7 месяцев 2009 года там утонули 8 человек, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

"Гибель людей в канале происходит практически по одному сценарию: желание поплавать и освежиться в жаркую погоду берет верх над разумом. Как правило, опустившись в воду, человек не может подняться вверх, так как поросшие тиной бетонные стенки канала очень скользкие", - отметили спасатели.

Крымский Главк МЧС обращается к главам районных администраций, сельских и поселковых советов с просьбой оборудовать спецместа для отдыха людей возле внутренних водоемов.

Жителям и гостям полуострова бойцы МЧС советуют не купаться в одиночку, особенно в неизвестных местах или там, где нет спасательных станций. Граждан призывают не плавать в состоянии алгокольного опьянения и в ночное время.