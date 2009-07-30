В ряде городов Крыма появилась соцреклама против насилия в семьях

В конце июля в рамках Национальной кампании борьбы "Стоп насилию!" в ряде городов Украины появились бигборды и ситилайты с социальной рекламой против насилия в семьях.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

В частности, социальная реклама размещена в таких городах, как Киев, Симферополь, Ялта, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Львов, Одесса, Харьков. "Реклама призывает женщин не молчать, если к ним применяется насилие, а обращаться по телефону "горячей линии" за помощью", - сообщил ПАВЛЕНКО.

Министр отметил, что такой шаг сделан не только для людей, страдающих от насилия, но и для того, чтобы заставить общество и органы государственной власти активно реагировать на существующую проблему.

ПАВЛЕНКО также сообщил, что в рамках программы разрабатываются мероприятия по работе с обидчиками, поскольку раньше в Украине только пытались защитить жертв, а с обидчиками не работали.

Координатор "Программы равных возможностей и прав женщин в Украине", совместного Проекта Европейского Союза, Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития SIDA и Программы развития ООН, Лариса КОБЕЛЯНСКАЯ сообщила, что по данным социсследований, 35-50% всех женщин Украины, которые находились в больницах с телесными повреждениями, были жертвами домашнего насилия.

По ее словам, на протяжении одного года бытовое насилие в Украине становится причиной 100 тысяч дней госпитализации, 30 тысяч обращений в отделение травматологии и 40 тысяч вызовов врача, а 30-40% всего количества звонков, поступающих в отделения милиции, связаны с домашним насилием, включая физическое насилие.