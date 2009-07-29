Собравшийся в президенты крымчанин в денежном пролете

Председатель Конгресса русских общин Крыма Сергей ШУВАЙНИКОВ, который заявил о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, просит нынешнего главу державы Виктора ЮЩЕНКО и омбудсмана Нину КАРПАЧЕВУ обратиться в Конституционный Суд для признания неконституционным внесенных парламентом изменений в закон о президентских выборах об увеличении до 2,5 млн. грн. денежного залога при регистрации кандидата.

Об этом говорится в письме ШУВАЙНИКОВА к ЮЩЕНКО и КАРПАЧЕВОЙ.

Верховная Рада 24 июля приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины». Среди прочего документом установлено, что для регистрации кандидата на специальный счет Центральной избирательной комиссии вносится денежный залог в размере 2,5 млн. грн. Увеличение залога позволит вдвое сократить количество желающих баллотироваться на пост главы государства, заявил заместитель председателя парламента Николай ТОМЕНКО

«Повышение денежного залога в пятикратном размере грубо противоречит статье 24 Конституции Украины. Она гарантирует, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, не может быть привилегий или ограничений (в частности) по признакам имущественного положения», – подчеркнул крымчанин.

ШУВАЙНИКОВ заявил, что у него нет «больших личных средств и спонсоров-олигархов».

«Внесенные изменения по повышению суммы денежного залога фактически утверждают антиконституционный принцип, когда богатым гражданам можно все, в том числе быть кандидатами в Президенты Украины, а бедные люди не могут даже подумать об этом праве», – заявил он.

ШУВАЙНИКОВ добавил: статья 22 Конституции Украины указывает, что «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

В этой связи крымский активист обращается к ЮЩЕНКО и КАРПАЧЕВОЙ с просьбой подготовить обращение в Конституционный Суд Украины о соответствии основному закону положения об увеличении денежного залога.