Слушания по иску Vanсo могут состояться не раньше 2010 года

Устные слушания по иску «Vanсo» в Стокгольмском арбитраже могут состояться не раньше 2010 года, об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК.

«Если в начале следующего года состоятся устные слушания, то это будет очень хорошо», - сказал КОРНИЙЧУК.

Замминистра сообщил, что украинская сторона намерена 4 августа направить свою очередную позицию по этому делу. «Мы сейчас активизируем работу со свидетелями. К сожалению, свидетели не очень активно работают - видимо, сказывается политический фактор. Но я надеюсь, что все будет хорошо», - добавил он.

КОРНИЙЧУК отметил, что в ходе подготовки устных слушаний стороны по делу регулярно обмениваются своими позициями. «Это постоянный процесс, в ходе подготовки может быть до пяти обменов требованиями, ответы, меморандумы… Это обычная процедура», - подчеркнул замминистра.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долл. США.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма продолжается процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.