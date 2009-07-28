3,2 млн. человек воспользовались поездами в крымском направлении
17:12, 28 июля 2009Крым
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Пассажиропоток продолжает расти
С начала лета более 3,2 млн. человек воспользовались железнодорожным транспортом в крымском направлении, сообщила сегодня пресс-служба "Укрзализныци".
В том числе в автономию прибыли на поездах 1,76 млн. пассажиров, а уехали из Крыма почти 1,5 млн.
"Пассажиропоток продолжает ежедневно расти", - заявили в пресс-службе.
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