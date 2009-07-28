Участники малочисленного пикета требовали вывода ЧФ РФ из Крыма

Малочисленный митинг-пикет активистов украинских национально-патриотических сил против нахождения Черноморского флота России на территории Крыма прошел сегодня перед зданием Генерального консульства РФ в Симферополе.

«Требуем от Президента и премьер-министра России выполнить положения законодательных актов Украины, а также международных соглашений об окончании в 2017 году базирования Черноморского флота РФ в Крыму», – говорится в заявлении участников акции.

Как они пояснили, акция является ответом на заявление главнокомандующего ВМФ РФ Владимира ВЫСОЦКОГО о целесообразности базирования «части основных сил Черноморского флота в Севастополе после 2017 года».

Участники пикета выступали под флагами Украины и транспарантами: «Флот консервный разбирайте и в Россию отправляйте!», «ЧФ РФ до дому! До хати! Новоросійськ на тебе чекає!», «Країна – тільки Україна! Флот – тільки український!».

Митингующие выложили перед воротами Генконсульства сложенные из газет кораблики и время от времени скандировали: «Російські окупанти, геть з Криму!».

Пикетчики заявили, что в случае продолжения ЧФ перемещения по украинской территории техники и вооружения оставляют за собой право на блокирование движения российских военных и создание «комендатур патриотов Украины»

В акции приняли участие десяток человек, среди них были лидеры крымских организаций Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов и ряда молодежных организаций. Несколько пожилых женщин-прохожих вступили в словесную перепалку с митингующими, в ответ активисты украинских сил назвали их представителями российской ФСБ.

На вопрос, почему пикет малочисленный, лидер крымской УНП Олег ФОМУШКИН заявил, что «кто захотел, тот и пришел». При этом, ФОМУШКИН отметил: по его подсчетам, около 25% крымчан недовольны нахождением российского флота в Крыму.

Участники акции спели гимн Украины и разошлись.