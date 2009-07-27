Пограничники спасли пять унесенных ветром в Черное море женщин

Ялтинские пограничники в воскресенье оказали помощь унесенным ветром в море на надувных матрацах трем жительницам Ялты и двум киевлянкам.

Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Лилия ПУРГИНА.

Командир катера морской охраны Форосской группы базирования катеров в районе Тихой бухты заметил трех человек на надувном матраце, которых порывом ветра относило в открытое море. Пограничники поспешили на помощь. Катер морской охраны доставил жительниц Ялты на берег.

Командование Азово-Черноморского регионального управления приняло решение обследовать морской участок в районе Фороса. Вечером катер с группой пограничников на борту вышел в море. В километре от берега в районе мыса Чехова экипаж заметил в воде двух женщин, которые звали на помощь. Пограничники подняли жительниц Киева на борт. «Женщины рассказали, что на матраце их унесло в море, пытались вернуться на берег, но порывом ветра матрац перевернуло, и волна забрала его, пришлось плыть самостоятельно, но силы были на исходе», - отметила Л.ПУРГИНА.