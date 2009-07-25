Корабли НАТО не должны сменить в Крыму Черноморский флот России

Митинг за бессрочное базирование Черноморского флота Российской Федерации в Крыму провели сегодня в Симферополе активисты партии «Русский блок» и Русской общины.

Как сообщили в пресс-службе Русской общины Крыма, митингующие, которые собрались перед зданием крымского парламента, «выразили общественную поддержку» ЧФ РФ «как гаранту мира и стабильности в Азово-Черноморском регионе».

«Мы должны сделать все, чтобы Черноморский флот оставался здесь, на нашей, крымской земле, и чтобы никакой другой флот, особенно - НАТОвские ”ястребы”, не разместились здесь», - заявил депутат Верховного Совета Крыма Анатолий ЖИЛИН.

В сообщении отмечается, что митинг открылся под звуки российского гимна и песню о ЧФ, а завершился праздничным салютом. «В виде салюта в небо над Симферополем взмыли особые капсулы, которые трансформировались в миниатюрные парашюты, внутри каждого из них находился российский триколор», - рассказали в Русской общине.

26 июля в Севастополе пройдет празднование Дня Военно-Морского флота России.