Прокуратура опротестовала решения о поборах за проход к морю в Судаке

Прокуратура крымского города Судак внесла протесты на решения региональной власти о взимании платы с отдыхающих за посещение пляжей и природных объектов.

Поводом для реагирования стали жалобы туристов и местных жителей, которые на пути к морю встречают препятствия в виде ограждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Огорожены подходы, например, к горе Алчак-Кая и мысу Чабан-Кале. К ним не пройти, не заплатив определенную сумму. При этом платить, как оказывается, туристам придется за воздух, солнце и воду, поскольку следов благоустройства территории не наблюдается и повсеместно господствует антисанитария», - сказано в сообщении.

Во время проверки выяснилось, что у «сборщиков податей» не было правоустанавливающих документов на землю, позволяющих устанавливать ограждения. Прокуратура опротестовала решение о разрешении деятельности предпринимателей. Проверки продолжаются.

10 июля крымское правительство обязало органы местного самоуправления отменить приказы и другие акты, которые ограничивают свободный доступ отдыхающих в места массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда автономии.

В Министерстве курортов и туризма Крыма работает «горячая» телефонная линия по вопросам обеспечения свободного доступа к местам массового отдыха: 8 (0652) 544-683, 544-668.