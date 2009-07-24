1 тыс. га вывели через «тень» из земель госфонда Севастополя

В Севастополе за последние 2,5-3 года из земель государственного фонда через теневые механизмы изъято более 1 тысячи гектаров земли, что равнозначно потере около 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на заседании коллегии, на котором проанализирована работа Главного управления Госкомзема в городе Севастополе и Севастопольского горсовета в сфере использования и охраны земель в административно-территориальных границах города.

«300 миллионов гривен - цифра огромная, но даже не в ней дело, а в том, что город, его планировка и застройка носят вопиюще хаотический характер, и Генеральный план города сотни раз проигнорирован он, фактически, превратился в пустую бумажку», - добавил С.КУНИЦЫН.

По его мнению, в Севастополе «сложился теневой рынок земли. В нем задействованы: депутаты, чиновники, нотариусы, правоохранители, есть сеть посредников, так или иначе связанных с горсоветом, который через изобретенную им же в свое время схему ЖСТИЗов, садовых, огороднических товариществ, так называемых «обслуживающих кооперативов», действительно разворовывает земли города».

С.КУНИЦЫН также привел ряд примеров противоправных, как он считает, решений горсовета.

Анализируя работу начальника Главного управления Госкомзема в Севастополе Игоря СИЗОВА, глава горадминистрации продемонстрировал коллегии 6 доверенностей, которые, как он утверждает, свидетельствуют о том, что «частные предприниматели доверяли начальнику управления Госкомзема СИЗОВУ имущество, земельные участки». По этому поводу С.КУНИЦЫН сказал: «Это ж как, СИЗОВ в свободное от работы время ходит и занимается оформлением земельных участков для коммерсантов за отдельную плату? Прямая коррупция».

По словам С.КУНИЦЫНА, из принятых горсоветом 3 тысяч решений горсовета он уже проанализировал 700. В том числе и по фамилиям учредителей фирм, на которых выделены участки. В ближайшее время эти списки будут обнародованы. «Уверен, всем севастопольцам будет интересно, кто за чем стоит», - сказал он.

С.КУНИЦЫН предложил подготовить обращение в Совет национальной безопасности и обороны Украины для проверки всех задействованных в решении земельных вопросов служб, нотариусов.