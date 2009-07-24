Украина не проводит дерусификацию, утверждает министр образования

Заявление Министерства иностранных дел России об ущемлении образовательных прав российского национального меньшинства в Украине не отвечает действительности, заявил в интервью УНИАН украинский министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

«Это идет такая атака на Украину во всех направлениях. Тем российским политикам привычно говорить неправду», - сказал он.

И.ВАКАРЧУК подчеркнул, что в среднюю школу детей записывают родители, и по их желанию формируются классы и выбирается язык обучения.

«Если есть 5 учеников любой национальности, уже может быть класс. Ни одной жалобы о том, что нет возможности учиться на родном языке в Украине, к нам не поступало», - подчеркнул министр.

«Российские официальные лица сначала говорят неправду, потом критикуют. Известная софистика - на ложных основаниях, а дальше на основе логических утверждений кого-то в чем-то убеждать. Это их стиль», - добавил он.

В то же время министр сообщил, что вопрос об отстаивании образовательных прав украинцев за рубежом принадлежит к компетенции Президента и премьер-министра.

«Мы (Минобразования) можем подавать информацию высшим должностным лицам о том, что происходит», - сказал он.

Также И.ВАКАРЧУК добавил, что право принимать решения об открытии школ национальных меньшинств, в частности в России, принадлежит правительству РФ.

«Наши высшие должностные лица могут лишь обратить их внимание на то, что количество украиноязычных государственных школ в России равно нулю. В то время как у нас работает 1 тис.199 школ с обучением на русском языке, в которых учится 403 тис. 719 учеников, и 1 тис.628 школ с обучением на украинском и русском языках, в которых на русском языке учатся 368 тис. 594 ученика», - сообщил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что МИД РФ рассчитывает, что Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК даст объективную оценку дискриминационным действиям властей Украины в отношении русского языка и русскоязычного населения.

«Российская сторона высоко ценит вклад офиса Верховного комиссара в повышение уровней стандартов образования на языках меньшинств и укрепление межэтнического согласия в обществе. Проводимые же на Украине линия на дерусификацию, форсированный перевод образовательного и информационного пространства, судебно-административной сферы страны полностью на украинский язык усиливает размежевание в украинском обществе», - заявил А.НЕСТЕРЕНКО.

В МИД Украины назвали недопустимыми высказывания должностных лиц РФ о дискриминации русскоязычного населения в украинском государстве.