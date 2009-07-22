Тысяча таблеток экстази и полкило амфетамина не доехали до КаZантипа

Крымские сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе города Армянск иностранца, в автомобиле которого находилось около тысячи таблеток экстази и полукилограмма амфетамина.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления СБУ в Крыму, не уточняя дату задержания и гражданство наркодельца.

«Наркотики зарубежный гость планировал распространять среди отдыхающих во время проведения «КаZантипа», - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ в особо крупных размерах. Ведется следствие.

По данным СБУ, иностранец нигде не работал.

Силовики также отмечают, что около года назад он был осужден за сбыт психотропных веществ на территории Крыма.