Пенсионный фонд Украины надеется на деньги Черноморского флота

Председатель Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ надеется, что проблема долга Строительного управления Черноморского флота России перед ПФУ будет решена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Севастополе.

А.ЗАРУДНЫЙ отметил, что «и со стороны ПФУ, и со стороны правительства Украины предпринимаются соответствующие меры, в том числе было обращение и к правительству Российской Федерации, с тем, чтобы как-то сдвинуть с места проблему погашения этого долга». Председатель ПФУ выразил надежду, «что рано или поздно эта проблема будет решена, потому что на сегодняшний день, в сегодняшних условиях для нас важна каждая копейка, которая наполняет бюджет Пенсионного фонда».

По словам А.ЗАРУДНОГО, «та сумма недоимки, которая у нас есть за предприятиями-должниками, не является критической для финансового состояния ПФУ. Мы в месяц выплачиваем порядка 13,6 миллиарда гривен, а недоимка в целом по Украине составляет порядка 2,6 миллиарда гривен. Тем не менее, подчеркиваю, это, безусловно, очень важная проблема, и по Черноморскому флоту, и по всем другим предприятиям. Поскольку это и наполнение Пенсионного фонда, и, особо хочу обратить внимание, что это пенсионные права наших работников».

Председатель ПФУ также подчеркнул, что, несмотря на все трудности, свои обязательства перед пенсионерами фонд выполняет. «В этом году у нас нет ни единого срыва по выплате пенсии, пенсии выплачиваются день в день, согласно установленным графикам», - отметил он.

А.ЗАРУДНЫЙ добавил, что на сегодня практически завершено финансирование пенсий за июль, а «со следующей недели начнется подготовка выплатных документов на августовские пенсии, и, согласно графику, со 2-го числа мы начинаем финансирование пенсии августа, и с 4-го числа начинаем выплату». Так что «пенсионеры будут получать пенсии, несмотря на все те трудности, в том числе и в связи с долгами, которые у нас существуют», - подытожил председатель ПФУ.

Как сообщал УНИАН, Строительное управление Черноморского флота РФ остается главным должником перед Пенсионным фондом Украины, сумма долга уже приблизилась к 10 млн. грн., что превышает 60% общегородского долга перед ПФУ. Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе Юрий КУЛЬКОВ 17 июля на заседании антикризисной рабочей группы в городской госадминистрации заявил, что финансово-экономическая ситуация в СУ ЧФ РФ «очень тяжелая, в Стройуправлении нет средств даже на выходные пособия». В то же время, по его словам, руководство СУ ЧФ не теряет надежду на финансовую поддержку из Москвы.

Ю.КУЛЬКОВ также сообщил, что сумма долга остальных 76 предприятий города-должников ПФУ превышает 3 млн. грн.