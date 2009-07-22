Один человек погиб и двое травмированы в аварии в Крыму
11:05, 22 июля 2009Крым
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Не разминулись Mitsubishi и Daewoo
Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма.
Как сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции, вечером во вторник Mitsubishi Lancer под управлением 25-летнего жителя Луганска на правом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Sens.
Погибла пассажирка Daewoo (жительница крымского села Холмовка, 1979 года рождения). Водитель автомобиля (1975 года рождения) и пассажир (2004 года рождения) травмированы. Оба – жители Холмовки.
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