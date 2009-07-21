Тимошенко рекомендовала повысить цены на газ для населения

Кабинет Министров Украины рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины», Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, Минтопэнерго, Минэкономики и Минфину в июле-сентябре текущего года подать правительству рекомендации относительно пересмотра цен на природный газ для населения с 1 октября 2009 года.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№795-р) «Об утверждении плана мер на 2009 год по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, рекомендации касаются приведения цен на газ для населения к экономически обоснованному уровню, который должен включать в полном объеме инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа.

Кроме того, Кабмин поручил Минтопэнерго, НКРЭ, Минэкономики, Минфину, Минтруда, МинЖКХ и «Нафтогазу Украины» разработать в июле-августе и подать правительству план мер по постепенному переходу к экономически обоснованному уровню цен на природный газ для всех категорий потребителей.

В то же время председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Валерий КАЛЬЧЕНКО на пресс-конференции сообщил, что НКРЭ уже приступила к изучению возможности повышения на 20% тарифов на газ для населения с 1 сентября 2009 года, для теплокоммунэнерго – с 1 октября т.г.

КАЛЬЧЕНКО ссылается на поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, закрепленное в планах мер по стабилизации финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

«Комиссия, имея это поручение Президента, начала процедуру подготовки выполнения мероприятий по пересмотру цен на газ для населения и теплокоммунэнерго», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что регулятор уже обратился к лицензиатам (облгазам) с просьбой предоставить соответствующие материалы для изучения обоснованности предлагаемых параметров повышения тарифов на газ для вышеупомянутых групп потребителей.

К этому В.КАЛЬЧЕНКО добавил, что правительство, в частности, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не видит оснований для пересмотра цен на газ для этих категорий потребителей, поскольку в условиях финансового кризиса повышение тарифа для населения не имеет оснований, а повышение тарифов для ТКЭ может еще больше ухудшить платежную дисциплину предприятий коммунальной теплоэнергетики.

В.КАЛЬЧЕНКО затруднился уточнить, насколько вероятно, что комиссия все же примет решение о повышении цен на газ. «Все будет известно после изучения материалов, запрошенных у лицензиатов», – резюмировал глава комиссии.