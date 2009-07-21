Через 10 лет впервые на Земле стариков будет больше, чем детей

Средний возраст населения Земли растет беспрецедентно быстрыми темпами. В середине прошлого года общее число людей в возрасте 65 лет и выше оценивалось в 506 млн. человек, к 2040 г. оно достигнет 1,3 млрд человек. В процентном отношении доля престарелых удвоится - с 7% до 14%. Такие оценки и прогнозы содержатся в новом докладе, подготовленном специалистами Бюро переписи США по заказу Национального института проблем старения - специализированного учреждения в системе национальных медицинских институтов США.

Авторы исследования утверждают, что уже через 10 лет впервые в истории человечества людей в возрасте 65 лет и старше в мире станет больше, чем детей в возрасте до 5 лет. Быстрее всего растет численность людей самой старшей возрастной категории - от 80 лет. Считается, что с 2008 по 2040 г она увеличится на 233% против 160% для 65-летних и 33% для населения в целом.

Еще одна очевидная тенденция - все большее смещение проблемы старения в развивающийся мир. В 2008 г. около 62% престарелых жили в развивающихся странах, к 2040 г. их доля должна достичь уже 76% мирового показателя. В абсолютных цифрах это примерно 313 млн. и более 1 млрд чел., соответственно. В одних только Китае и Индии их будет, по прогнозам, 329 млн. и 222 млн. чел., соответственно.

Что касается развитых стран, у них удивляет иная статистика. В 2006 г. 20% женщин в возрасте 40-44 лет в США не имели родных детей. В 2005 г. бездетность в Австрии и Италии среди женщин в возрасте до 65 лет достигала 15%.

Тревожный тон доклада несколько смягчается констатацией того, что пожилые люди играют очень важную роль в жизни общества, оказывают материальную и моральную поддержку детям и внукам, воспитывают подрастающее поколение, передает ПРАЙМ-ТАСС.